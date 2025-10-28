roule tokenROUL چیست

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot "ROULE" – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

ارزش roule token (ROUL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از roule token (ROUL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

درک، توکنومیکس roule token (ROUL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره roule token (ROUL) امروز roule token (ROUL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ROUL به واحد USD برابر است با 0.00383671 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ROUL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00383671 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ROUL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار roule token چقدر است؟ ارزش بازار ROUL برابر است با $ 277.60K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ROUL چقدر است؟ عرضه در گردش ROUL برابر است با 72.33M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ROUL چقدر بوده است؟ ROUL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00858746 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ROUL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ROUL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00109265 USD رسید. حجم معاملات ROUL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ROUL برابر است با -- USD . آیا ROUL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ROUL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ROUL مراجعه کنید.

