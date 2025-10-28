قیمت لحظه‌ ای roule token امروز برابر است با 0.00383671 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ROUL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ROUL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای roule token امروز برابر است با 0.00383671 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ROUL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ROUL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو roule token

قیمت roule token (ROUL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ROUL به USD:

$0.00383571
-5.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای roule token (ROUL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:07:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت roule token (ROUL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00380795
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00415928
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00380795
$ 0.00415928
$ 0.00858746
$ 0.00109265
+0.29%

-5.10%

-1.59%

-1.59%

قیمت لحظه‌ ای roule token (ROUL) برابر است با $0.00383671. در 24 ساعت گذشته، ROUL در بازه قیمتی حداقل $ 0.00380795 تا حداکثر $ 0.00415928 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ROUL برابر با $ 0.00858746 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00109265 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ROUL در یک ساعت گذشته +0.29%، در 24 ساعت گذشته -5.10% و در 7 روز گذشته -1.59% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار roule token (ROUL)

$ 277.60K
--
$ 383.81K
72.33M
100,000,000.0
ارزش بازار فعلی roule token برابر است با $ 277.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROUL برابر است با 72.33M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 383.81K است.

تاریخچه قیمت roule token (ROUL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت roule token به USD به میزان $ -0.000206510976501881 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت roule token به USD به میزان $ +0.0059310123 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت roule token به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت roule token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000206510976501881-5.10%
30 روز$ +0.0059310123+154.59%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

roule tokenROUL چیست

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت roule token (USD)

ارزش roule token (ROUL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از roule token (ROUL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت roule token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت roule token را بررسی کنید!

ROUL به ارزهای محلی

توکنومیکس roule token (ROUL)

درک، توکنومیکس roule token (ROUL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ROUL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره roule token (ROUL)

امروز roule token (ROUL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ROUL به واحد USD برابر است با 0.00383671 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ROUL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ROUL نسبت به USD برابر است با $ 0.00383671. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار roule token چقدر است؟
ارزش بازار ROUL برابر است با $ 277.60K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ROUL چقدر است؟
عرضه در گردش ROUL برابر است با 72.33M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ROUL چقدر بوده است؟
ROUL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00858746 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ROUL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ROUL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00109265 USD رسید.
حجم معاملات ROUL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ROUL برابر است با -- USD.
آیا ROUL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ROUL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ROUL مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به roule token (ROUL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

