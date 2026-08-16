قیمت امروز Edu3Labs

قیمت لحظه‌ ای Edu3Labs (NFE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NFE به USD برابر با $ 0 برای هر NFE می‌ باشد.

توکن Edu3Labs در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 255,169 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 52.59M NFE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NFE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.342138 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NFE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -13.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 853.76 رسیده است.

اطلاعات بازار Edu3Labs (NFE)

ارزش بازار $ 255.17K$ 255.17K $ 255.17K حجم (24 ساعته) $ 853.76$ 853.76 $ 853.76 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 611.46K$ 611.46K $ 611.46K سرمایه در گردش 52.59M 52.59M 52.59M عرضه کل 899,599,999.28 899,599,999.28 899,599,999.28

ارزش بازار فعلی Edu3Labs برابر است با $ 255.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 853.76. عرضه در گردش NFE برابر است با 52.59M، و عرضه کل آن 899599999.28 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 611.46K است.