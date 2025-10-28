RingDAORING چیست

RingDAO is a venture DAO focused on DeFi and DAO applications within the Web3 space. It has fostered the development of applications such as Helixbox (https://helixbox.ai), DeGov.AI (https://degov.ai), Darwinia Network (https://darwinia.network), and others. RING serves as the governance token for RingDAO and is widely utilized across its projects. RING is used to capture value within our decentralized system, establish decentralized governance, and unite all RING holders in collectively advancing the ecosystem. RingDAO is a venture DAO focused on DeFi and DAO applications within the Web3 space. It has fostered the development of applications such as Helixbox (https://helixbox.ai), DeGov.AI (https://degov.ai), Darwinia Network (https://darwinia.network), and others. RING serves as the governance token for RingDAO and is widely utilized across its projects. RING is used to capture value within our decentralized system, establish decentralized governance, and unite all RING holders in collectively advancing the ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت RingDAO (USD)

ارزش RingDAO (RING) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از RingDAO (RING) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت RingDAO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت RingDAO را بررسی کنید!

RING به ارزهای محلی

توکنومیکس RingDAO (RING)

درک، توکنومیکس RingDAO (RING) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RING بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RingDAO (RING) امروز RingDAO (RING) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RING به واحد USD برابر است با 0.00123121 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RING نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00123121 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RING نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RingDAO چقدر است؟ ارزش بازار RING برابر است با $ 2.09M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RING چقدر است؟ عرضه در گردش RING برابر است با 1.70B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RING چقدر بوده است؟ RING به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.30361 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RING در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RING به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RING چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RING برابر است با -- USD . آیا RING در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RING در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RING مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به RingDAO (RING)