خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های استیبل کوین الگوریتمی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین الگوریتمی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
-0.02%
+0.03%
+0.05%
$ 10.58B
$ 60.25K
2
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9998
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.36B
$ 173.14
3
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.989431
+0.01%
+0.03%
+1.37%
$ 32.66M
$ 1.57K
4
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 0.998712
0.00%
0.00%
-0.23%
$ 13.29M
$ 160.39K
5
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.943576
0.00%
-0.00%
-0.30%
$ 9.78M
$ 122.56K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4192
-0.21%
-0.92%
-0.43%
$ 8.95M
$ 45.26
7
Djed
Djed
DJED
$ 0.987726
-0.24%
0.00%
+0.45%
$ 3.97M
$ 909.19
8
Fei USD
Fei USD
FEI
$ 0.999702
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 3.60M
$ 628.98
9
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.56
+22.83%
+0.21%
+35.65%
$ 2.31M
$ 3.95K
10
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDL
USDL
$ 1.013
+0.40%
+0.01%
+1.80%
$ 1.34M
$ 46.91K
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
12
UXD Stablecoin
UXD Stablecoin
UXD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 298.01K
$ 196.95
13
HYDT
HYDT
HYDT
$ 0.915123
0.00%
+0.00%
+0.53%
$ 81.76K
$ 10.26
14
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00610794
0.00%
0.00%
-0.66%
$ 46.62K
$ 167.93
15
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01631759
0.00%
0.00%
-0.73%
$ 26.09K
$ 1.37
16
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031872
0.00%
0.00%
+3.26%
$ 21.67K
$ 11.85
17
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9889
+0.01%
+0.14%
+0.38%
--
$ 54.66K

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین الگوریتمی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین الگوریتمی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $12.02B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین الگوریتمی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین الگوریتمی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EURM با ثبت تغییر قیمتی 0.21% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین الگوریتمی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته استیبل کوین الگوریتمی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین الگوریتمی می‌توان به USDS, USDD, HBD اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین الگوریتمی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین الگوریتمی در حال حاضر حدود $12.02B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین الگوریتمی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.