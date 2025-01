SMARDEX USDNUSDN چیست

The first ever Decentralized Synthetic Dollar. No KYC. With intrinsic yield. The first on-chain ETH perpetual with No Counterparty Liquidation, Guaranteed Stop Loss, Market Manipulation Protection, Anti Stop-Loss hunting Protection, Ultra-competitive funding rates, Secured by the Ethereum Network. Dollar-backed stablecoins have long been a cornerstone of the decentralized finance (DeFi) ecosystem, but they are subject to the same value depreciation as the US dollar due to inflation. Yield-bearing synthetic dollar tokens have been proposed in the past, but they suffer from centralization and lack of transparency. We present a novel protocol comprised of two DeFi products: an algorithmic yield-bearing synthetic dollar token (USDN) and a decentralized long perpetual futures trading platform. We describe the mathematical principles supporting the protocol and the interaction between both products. This research shows that a fully decentralized and transparent model can be used to support a yield-bearing synthetic dollar token while remaining economically viable and gas-efficient.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SMARDEX USDN (USDN) وب سایت رسمی