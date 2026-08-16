قیمت امروز Catcoin

قیمت لحظه‌ ای Catcoin (CATCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CATCOIN به USD برابر با $ 0 برای هر CATCOIN می‌ باشد.

توکن Catcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 79,543 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.44M CATCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CATCOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00198659 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CATCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -1.05% و در هفت روز اخیر به میزان -27.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Catcoin (CATCOIN)

ارزش بازار $ 79.54K$ 79.54K $ 79.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 79.54K$ 79.54K $ 79.54K سرمایه در گردش 999.44M 999.44M 999.44M عرضه کل 999,443,121.799035 999,443,121.799035 999,443,121.799035

ارزش بازار فعلی Catcoin برابر است با $ 79.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CATCOIN برابر است با 999.44M، و عرضه کل آن 999443121.799035 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 79.54K است.