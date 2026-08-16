قیمت امروز ButlerLiquid

قیمت لحظه‌ ای ButlerLiquid (BL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BL به USD برابر با $ 0 برای هر BL می‌ باشد.

توکن ButlerLiquid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,897 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00217127 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -4.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ButlerLiquid (BL)

ارزش بازار $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ButlerLiquid برابر است با $ 23.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BL برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.90K است.