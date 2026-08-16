قیمت امروز bunnyOS

قیمت لحظه‌ ای bunnyOS (OS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OS به USD برابر با $ 0 برای هر OS می‌ باشد.

توکن bunnyOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 184,751 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B OS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00114871 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان +5.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 959.99 رسیده است.

اطلاعات بازار bunnyOS (OS)

ارزش بازار $ 184.75K$ 184.75K $ 184.75K حجم (24 ساعته) $ 959.99$ 959.99 $ 959.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 184.75K$ 184.75K $ 184.75K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی bunnyOS برابر است با $ 184.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 959.99. عرضه در گردش OS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 184.75K است.