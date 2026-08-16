قیمت امروز Bumpy

قیمت لحظه‌ ای Bumpy (BUMPY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUMPY به USD برابر با $ 0 برای هر BUMPY می‌ باشد.

توکن Bumpy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,481.62 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.56M BUMPY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUMPY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUMPY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.33% و در هفت روز اخیر به میزان -18.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bumpy (BUMPY)

ارزش بازار $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K سرمایه در گردش 999.56M 999.56M 999.56M عرضه کل 999,561,369.809769 999,561,369.809769 999,561,369.809769

ارزش بازار فعلی Bumpy برابر است با $ 8.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BUMPY برابر است با 999.56M، و عرضه کل آن 999561369.809769 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.48K است.