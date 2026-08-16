قیمت امروز Brainblast

قیمت لحظه‌ ای Brainblast (BRAIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 48.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRAIN به USD برابر با $ 0 برای هر BRAIN می‌ باشد.

توکن Brainblast در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,861 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 978.67M BRAIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRAIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00141081 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRAIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +50.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Brainblast (BRAIN)

ارزش بازار $ 37.86K$ 37.86K $ 37.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.86K$ 37.86K $ 37.86K سرمایه در گردش 978.67M 978.67M 978.67M عرضه کل 978,669,678.290289 978,669,678.290289 978,669,678.290289

ارزش بازار فعلی Brainblast برابر است با $ 37.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BRAIN برابر است با 978.67M، و عرضه کل آن 978669678.290289 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.86K است.