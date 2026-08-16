قیمت امروز Blips

قیمت لحظه‌ ای Blips (BLIPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLIPS به USD برابر با $ 0 برای هر BLIPS می‌ باشد.

توکن Blips در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 73,340 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.66M BLIPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLIPS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLIPS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -23.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Blips (BLIPS)

ارزش بازار $ 73.34K$ 73.34K $ 73.34K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 73.34K$ 73.34K $ 73.34K سرمایه در گردش 997.66M 997.66M 997.66M عرضه کل 997,659,908.9577469 997,659,908.9577469 997,659,908.9577469

ارزش بازار فعلی Blips برابر است با $ 73.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLIPS برابر است با 997.66M، و عرضه کل آن 997659908.9577469 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.34K است.