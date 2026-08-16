قیمت امروز Blackhole

قیمت لحظه‌ ای Blackhole (BLACK) در حال حاضر برابر با $ 0.00164434 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLACK به USD برابر با $ 0.00164434 برای هر BLACK می‌ باشد.

توکن Blackhole در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 435,993 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 265.15M BLACK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLACK در بازه‌ ای بین $ 0.00163841 (حداقل) و $ 0.00169217 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.52 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00163182 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLACK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -5.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Blackhole (BLACK)

ارزش بازار $ 435.99K$ 435.99K $ 435.99K حجم (24 ساعته) $ 3.89K$ 3.89K $ 3.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 439.71K$ 439.71K $ 439.71K سرمایه در گردش 265.15M 265.15M 265.15M عرضه کل 267,405,075.6385434 267,405,075.6385434 267,405,075.6385434

ارزش بازار فعلی Blackhole برابر است با $ 435.99K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.89K. عرضه در گردش BLACK برابر است با 265.15M، و عرضه کل آن 267405075.6385434 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 439.71K است.