قیمت امروز Bitcoin 2

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin 2 (BTC2) در حال حاضر برابر با $ 0.071434 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTC2 به USD برابر با $ 0.071434 برای هر BTC2 می‌ باشد.

توکن Bitcoin 2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,282,566 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 17.95M BTC2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTC2 در بازه‌ ای بین $ 0.070832 (حداقل) و $ 0.07214 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 36.05 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01109407 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTC2 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.97% و در هفت روز اخیر به میزان -4.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.39K رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin 2 (BTC2)

ارزش بازار $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M حجم (24 ساعته) $ 10.39K$ 10.39K $ 10.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M سرمایه در گردش 17.95M 17.95M 17.95M عرضه کل 17,954,380.095 17,954,380.095 17,954,380.095

ارزش بازار فعلی Bitcoin 2 برابر است با $ 1.28M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.39K. عرضه در گردش BTC2 برابر است با 17.95M، و عرضه کل آن 17954380.095 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.28M است.