قیمت امروز BigWil

قیمت لحظه‌ ای BigWil (BWIL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BWIL به USD برابر با $ 0 برای هر BWIL می‌ باشد.

توکن BigWil در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,666 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 46.55M BWIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BWIL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00115157 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BWIL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.99 رسیده است.

اطلاعات بازار BigWil (BWIL)

ارزش بازار $ 24.67K$ 24.67K $ 24.67K حجم (24 ساعته) $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 529.89K$ 529.89K $ 529.89K سرمایه در گردش 46.55M 46.55M 46.55M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BigWil برابر است با $ 24.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.99. عرضه در گردش BWIL برابر است با 46.55M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 529.89K است.