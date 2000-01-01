خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های تامین مالی احیاکننده (ReFi) بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تامین مالی احیاکننده (ReFi) را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044231
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 16.04M
$ 14.94K
2
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2612
-0.04%
+2.19%
-10.17%
$ 7.86M
$ 95.90K
3
IMPT
IMPT
IMPT
$ 0.0028133
+0.07%
+0.44%
+42.89%
$ 3.68M
$ 125.29K
4
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
5
SavePlanetEarth
SavePlanetEarth
SPE
$ 0.00183273
+0.08%
+0.00%
-1.59%
$ 1.08M
$ 5.14K
6
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00582463
0.00%
--
+4.61%
$ 582.46K
$ 26.20
7
EnviDa
EnviDa
EDAT
$ 0.052146
0.00%
--
0.00%
$ 546.30K
$ 108.52K
8
XELS
XELS
XELS
$ 0.017612
-0.31%
-1.53%
-12.57%
$ 377.33K
$ 2.96M
9
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
10
IXO
IXO
IXO
$ 0.00189549
-12.89%
-0.13%
-16.47%
$ 164.23K
$ 67.47
11
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00104701
+0.19%
+0.01%
-13.50%
$ 155.32K
$ 16.53
12
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.0022242
+7.62%
+0.01%
+5.12%
$ 118.93K
$ 8.50K
13
EarthByt
EarthByt
EBYT
$ 1.128E-9
0.00%
+6.10%
-0.97%
$ 110.53K
--
14
Base Carbon Tonne
Base Carbon Tonne
BCT
$ 0.00088468
+0.01%
-0.16%
+6.20%
$ 18.67K
$ 58.31
15
dovu
dovu
DOVU
$ 0.0020366
0.00%
-1.44%
-1.48%
--
$ 12.29K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00559
0.00%
+0.36%
-3.12%
--
$ 2.58M

سوالات متداول

توکن‌ های تامین مالی احیاکننده (ReFi) چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تامین مالی احیاکننده (ReFi) به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 16 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $32.38M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تامین مالی احیاکننده (ReFi) چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تامین مالی احیاکننده (ReFi) که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EBYT با ثبت تغییر قیمتی 6.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تامین مالی احیاکننده (ReFi) در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 16 توکن از دسته تامین مالی احیاکننده (ReFi) را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تامین مالی احیاکننده (ReFi) می‌توان به ARARA, EWT, IMPT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تامین مالی احیاکننده (ReFi) چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تامین مالی احیاکننده (ReFi) در حال حاضر حدود $32.38M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تامین مالی احیاکننده (ReFi)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.