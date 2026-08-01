قیمت امروز Belgian Malinois

قیمت لحظه‌ ای Belgian Malinois (BELG) در حال حاضر برابر با $ 0.075115 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BELG به USD برابر با $ 0.075115 برای هر BELG می‌ باشد.

توکن Belgian Malinois در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68,779 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 918.49K BELG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BELG در بازه‌ ای بین $ 0.071073 (حداقل) و $ 0.077419 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.62 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BELG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -22.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 819.05 رسیده است.

اطلاعات بازار Belgian Malinois (BELG)

ارزش بازار $ 68.78K$ 68.78K $ 68.78K حجم (24 ساعته) $ 819.05$ 819.05 $ 819.05 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.88K$ 69.88K $ 69.88K سرمایه در گردش 918.49K 918.49K 918.49K عرضه کل 915,540.2888024471 915,540.2888024471 915,540.2888024471

ارزش بازار فعلی Belgian Malinois برابر است با $ 68.78K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 819.05. عرضه در گردش BELG برابر است با 918.49K، و عرضه کل آن 915540.2888024471 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.88K است.