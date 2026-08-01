قیمت امروز BeB

قیمت لحظه‌ ای BeB (BEB1M) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEB1M به USD برابر با $ 0 برای هر BEB1M می‌ باشد.

توکن BeB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 546,353 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.72M BEB1M می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEB1M در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00306371 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEB1M طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -4.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.61K رسیده است.

اطلاعات بازار BeB (BEB1M)

ارزش بازار $ 546.35K$ 546.35K $ 546.35K حجم (24 ساعته) $ 4.61K$ 4.61K $ 4.61K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 546.35K$ 546.35K $ 546.35K سرمایه در گردش 999.72M 999.72M 999.72M عرضه کل 999,720,758.831046 999,720,758.831046 999,720,758.831046

ارزش بازار فعلی BeB برابر است با $ 546.35K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.61K. عرضه در گردش BEB1M برابر است با 999.72M، و عرضه کل آن 999720758.831046 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 546.35K است.