قیمت امروز Bear On Pole

قیمت لحظه‌ ای Bear On Pole (BOP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOP به USD برابر با $ 0 برای هر BOP می‌ باشد.

توکن Bear On Pole در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,708.9 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 961.72M BOP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00373512 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.68% و در هفت روز اخیر به میزان -34.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bear On Pole (BOP)

ارزش بازار $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K سرمایه در گردش 961.72M 961.72M 961.72M عرضه کل 961,722,006.575747 961,722,006.575747 961,722,006.575747

ارزش بازار فعلی Bear On Pole برابر است با $ 19.71K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOP برابر است با 961.72M، و عرضه کل آن 961722006.575747 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.71K است.