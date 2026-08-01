قیمت امروز Azzle

قیمت لحظه‌ ای Azzle (AZL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AZL به USD برابر با $ 0 برای هر AZL می‌ باشد.

توکن Azzle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,291 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B AZL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AZL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AZL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -14.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Azzle (AZL)

ارزش بازار $ 44.29K$ 44.29K $ 44.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.29K$ 44.29K $ 44.29K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Azzle برابر است با $ 44.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AZL برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.29K است.