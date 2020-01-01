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برترین توکن‌ های موسیقی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش موسیقی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.297
0.00%
-0.94%
-10.62%
$ 74.78M
$ 6.13K
2
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37157
-3.71%
-39.30%
-89.85%
$ 62.57M
$ 5.64M
3
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01194828
+0.11%
+0.00%
-4.53%
$ 17.31M
$ 2.34M
4
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.03558
+0.08%
-3.38%
-9.36%
$ 8.01M
$ 1.59M
5
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.013075
-0.43%
-1.08%
+3.78%
$ 5.98M
$ 4.28M
6
AMPLIFYWORLD
AMPLIFYWORLD
AMPS
$ 9.81E-5
0.00%
-2.40%
+31.08%
$ 1.18M
--
7
Gala Music
Gala Music
MUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
0.00%
$ 572.04K
$ 18.12
8
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
9
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00034212
-0.16%
+0.01%
-4.95%
$ 339.73K
$ 645.63
10
Fireverse
Fireverse
FIR
$ 0.00047262
-0.08%
+0.01%
+5.37%
$ 167.94K
$ 7.23K
11
Johnny Suede
Johnny Suede
SUEDE
$ 0.00021877
+0.06%
+0.02%
-14.94%
$ 101.76K
$ 93.98
12
Opulous
Opulous
OPUL
$ 0.00013538
+0.01%
+3.71%
-8.37%
$ 67.69K
$ 7.20
13
UREEQA
UREEQA
URQA
$ 0.00082271
0.00%
--
-1.18%
$ 60.12K
$ 1.21
14
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00053168
0.00%
--
-7.86%
$ 53.17K
$ 79.75
15
BitSong
BitSong
BTSG
$ 0.0004063
+0.59%
+0.00%
+5.74%
$ 49.51K
$ 3.92
16
Azzle
Azzle
AZL
$ 4.55966E-7
+2.87%
+0.40%
-11.90%
$ 45.60K
--
17
Nyxia AI
Nyxia AI
NYXC
$ 0.00447933
+0.06%
+0.02%
-1.93%
$ 44.79K
$ 230.81
18
Record Nexus
Record Nexus
RECORD
$ 1.37E-5
-0.07%
-28.40%
-34.45%
$ 13.70K
--
19
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.951E-5
0.00%
+2.70%
+2.96%
$ 9.68K
--
20
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.09702
0.00%
+2.84%
-3.91%
--
$ 19.53K

سوالات متداول

توکن‌ های موسیقی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های موسیقی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 20 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $171.77M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن موسیقی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته موسیقی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن OPUL با ثبت تغییر قیمتی 3.71% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن موسیقی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 20 توکن از دسته موسیقی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص موسیقی می‌توان به RAVE, BEAT, AUDIO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته موسیقی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های موسیقی در حال حاضر حدود $171.77M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش موسیقی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.