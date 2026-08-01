قیمت امروز Argonot

قیمت لحظه‌ ای Argonot (ARGNOT) در حال حاضر برابر با $ 4.02 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARGNOT به USD برابر با $ 4.02 برای هر ARGNOT می‌ باشد.

توکن Argonot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 338,926 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 84.40K ARGNOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARGNOT در بازه‌ ای بین $ 4.02 (حداقل) و $ 4.32 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 16.43 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 2.49 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARGNOT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -40.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.11K رسیده است.

اطلاعات بازار Argonot (ARGNOT)

ارزش بازار $ 338.93K$ 338.93K $ 338.93K حجم (24 ساعته) $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 338.93K$ 338.93K $ 338.93K سرمایه در گردش 84.40K 84.40K 84.40K عرضه کل 84,395.96408173908 84,395.96408173908 84,395.96408173908

ارزش بازار فعلی Argonot برابر است با $ 338.93K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.11K. عرضه در گردش ARGNOT برابر است با 84.40K، و عرضه کل آن 84395.96408173908 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 338.93K است.