قیمت امروز apM

قیمت لحظه‌ ای apM (APM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APM به USD برابر با $ 0 برای هر APM می‌ باشد.

توکن apM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 76,856 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 361.88M APM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.066 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار apM (APM)

ارزش بازار $ 76.86K$ 76.86K $ 76.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 142.92K$ 142.92K $ 142.92K سرمایه در گردش 361.88M 361.88M 361.88M عرضه کل 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

ارزش بازار فعلی apM برابر است با $ 76.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش APM برابر است با 361.88M، و عرضه کل آن 1812500000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 142.92K است.