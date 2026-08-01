قیمت امروز ANAGO

قیمت لحظه‌ ای ANAGO (ANAGO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANAGO به USD برابر با $ 0 برای هر ANAGO می‌ باشد.

توکن ANAGO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,374 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ANAGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANAGO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANAGO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -3.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ANAGO (ANAGO)

ارزش بازار $ 35.37K$ 35.37K $ 35.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.37K$ 35.37K $ 35.37K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ANAGO برابر است با $ 35.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANAGO برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.37K است.