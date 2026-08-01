قیمت امروز AMPLIFYWORLD

قیمت لحظه‌ ای AMPLIFYWORLD (AMPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMPS به USD برابر با $ 0 برای هر AMPS می‌ باشد.

توکن AMPLIFYWORLD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,177,232 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.00B AMPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMPS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMPS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +32.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار AMPLIFYWORLD (AMPS)

ارزش بازار $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M سرمایه در گردش 12.00B 12.00B 12.00B عرضه کل 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AMPLIFYWORLD برابر است با $ 1.18M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AMPS برابر است با 12.00B، و عرضه کل آن 25000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.45M است.