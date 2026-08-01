قیمت امروز Albert the Monkey

قیمت لحظه‌ ای Albert the Monkey (ALBERT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALBERT به USD برابر با $ 0 برای هر ALBERT می‌ باشد.

توکن Albert the Monkey در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,726.43 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.71M ALBERT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALBERT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALBERT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -6.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Albert the Monkey (ALBERT)

ارزش بازار $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K سرمایه در گردش 999.71M 999.71M 999.71M عرضه کل 999,711,504.427209 999,711,504.427209 999,711,504.427209

ارزش بازار فعلی Albert the Monkey برابر است با $ 12.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ALBERT برابر است با 999.71M، و عرضه کل آن 999711504.427209 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.73K است.