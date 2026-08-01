قیمت امروز aiRight

قیمت لحظه‌ ای aiRight (AIRI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIRI به USD برابر با $ 0 برای هر AIRI می‌ باشد.

توکن aiRight در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,266.54 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.36B AIRI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIRI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02943509 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIRI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار aiRight (AIRI)

ارزش بازار $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.93K$ 20.93K $ 20.93K سرمایه در گردش 1.36B 1.36B 1.36B عرضه کل 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0

ارزش بازار فعلی aiRight برابر است با $ 15.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIRI برابر است با 1.36B، و عرضه کل آن 1859999980.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.93K است.