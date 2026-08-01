قیمت امروز Agartha

قیمت لحظه‌ ای Agartha (AGARTHA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AGARTHA به USD برابر با $ 0 برای هر AGARTHA می‌ باشد.

توکن Agartha در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,492 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.73M AGARTHA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AGARTHA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AGARTHA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +4.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Agartha (AGARTHA)

ارزش بازار $ 43.49K$ 43.49K $ 43.49K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.49K$ 43.49K $ 43.49K سرمایه در گردش 999.73M 999.73M 999.73M عرضه کل 999,734,574.764724 999,734,574.764724 999,734,574.764724

ارزش بازار فعلی Agartha برابر است با $ 43.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AGARTHA برابر است با 999.73M، و عرضه کل آن 999734574.764724 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.49K است.