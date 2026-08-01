قیمت امروز afk

قیمت لحظه‌ ای afk (AFK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AFK به USD برابر با $ 0 برای هر AFK می‌ باشد.

توکن afk در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,555 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 948.02M AFK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AFK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00651403 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AFK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -3.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار afk (AFK)

ارزش بازار $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K سرمایه در گردش 948.02M 948.02M 948.02M عرضه کل 948,018,081.848856 948,018,081.848856 948,018,081.848856

ارزش بازار فعلی afk برابر است با $ 22.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AFK برابر است با 948.02M، و عرضه کل آن 948018081.848856 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.56K است.