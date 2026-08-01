قیمت امروز aaigotchi

قیمت لحظه‌ ای aaigotchi (AAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AAI به USD برابر با $ 0 برای هر AAI می‌ باشد.

توکن aaigotchi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,630 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B AAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -8.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار aaigotchi (AAI)

ارزش بازار $ 31.63K$ 31.63K $ 31.63K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.63K$ 31.63K $ 31.63K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی aaigotchi برابر است با $ 31.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AAI برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.63K است.