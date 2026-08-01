قیمت امروز WHALE

قیمت لحظه‌ ای WHALE (WHALE) در حال حاضر برابر با $ 0.177851 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WHALE به USD برابر با $ 0.177851 برای هر WHALE می‌ باشد.

توکن WHALE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,778,512 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M WHALE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WHALE در بازه‌ ای بین $ 0.175627 (حداقل) و $ 0.17787 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 52.37 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WHALE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.70 رسیده است.

اطلاعات بازار WHALE (WHALE)

ارزش بازار $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M حجم (24 ساعته) $ 1.70$ 1.70 $ 1.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی WHALE برابر است با $ 1.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.70. عرضه در گردش WHALE برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.78M است.