اقتصاد توکنی PHT Stablecoin (PHT)

با بینش‌ های کلیدی در مورد PHT Stablecoin (PHT)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:55:30 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت PHT Stablecoin (PHT)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت PHT Stablecoin (PHT)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
کل عرضه:
$ 287.85M
$ 287.85M$ 287.85M
منبع تغذیه در گردش:
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.02246
$ 0.02246$ 0.02246
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
قیمت فعلی:
$ 0.0169
$ 0.0169$ 0.0169

اطلاعات PHT Stablecoin (PHT).

استیبل‌ کوین PHT یک استیبل‌ کوین چندزنجیره‌ ای و دارای پشتوانه مازاد است که به پزوی فیلیپین متصل شده است. این استیبل‌ کوین با هدف تسهیل انتقال وجه سریع و کم‌ هزینه، پرداخت‌ های درون‌ زنجیره‌ ای، و تسویه‌ حساب‌ های قابل برنامه‌ ریزی در سراسر فیلیپین و آسیای جنوب‌ شرقی طراحی شده است.

وب‌ سایت رسمی:
www.apacx.io
وایت پیپر
https://docs.apacx.io/
کاوشگر بلوک:
https://polygonscan.com/address/0xe75220cB014Dfb2D354bb59be26d7458bB8d0706

توکنومیکس PHT Stablecoin (PHT): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی PHT Stablecoin (PHT) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های PHT که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های PHT که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی PHT را درک کردید، قیمت زنده توکن PHT را بررسی کنید!

نحوه خرید PHT

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن PHT Stablecoin (PHT) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید PHT، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت PHT Stablecoin (PHT)

تحلیل تاریخچه قیمت PHT به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت PHT

می‌خواهید بدانید که PHT به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت PHT ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

