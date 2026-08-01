قیمت امروز NWSOLD

قیمت لحظه‌ ای NWSOLD (NWSOLD) در حال حاضر برابر با -- است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NWSOLD به USD برابر با -- برای هر NWSOLD می‌ باشد.

توکن NWSOLD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- NWSOLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NWSOLD در بازه‌ ای بین -- (حداقل) و -- (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NWSOLD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NWSOLD (NWSOLD)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- --

ارزش بازار فعلی NWSOLD برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NWSOLD برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.