قیمت لحظه‌ ای Project Merlin امروز برابر است با 0.008 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MRLN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MRLN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Project Merlin

Project Merlin قیمت لحظه ای(MRLN)

قیمت لحظه‌ ای 1 MRLN به USD:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Project Merlin (MRLN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:55:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Project Merlin (MRLN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Project Merlin (MRLN) برابر است با $ 0.008. در 24 ساعت گذشته، MRLN در بازه قیمتی حداقل $ 0.008 تا حداکثر $ 0.008 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MRLN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MRLN در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Project Merlin (MRLN)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

ارزش بازار فعلی Project Merlin برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش MRLN برابر است با --، و عرضه کل آن 800000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.40M است.

تاریخچه قیمت Project Merlin (MRLN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Project Merlin برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 00.00%
30 روز$ -0.001742-17.89%
60 روز$ -0.017-68.00%
90 روز$ -0.017-68.00%
تغییر قیمت امروز Project Merlin

امروز، MRLN تغییر $ 0 (0.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Project Merlin

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.001742 (-17.89%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Project Merlin

با گسترش بازه به 60 روز، MRLN تغییر $ -0.017 (-68.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Project Merlin

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.017 (-68.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Project Merlin (MRLN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Project Merlin را ببینید.

Project MerlinMRLN چیست

پروژه Merlin یک اکوسیستم ماژولار و غیرمتمرکز است که با ترکیب زیرساخت بلاکچین با مدیریت مبتنی بر DAO، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و جوامع را توانمند می‌سازد. این پروژه که بر اساس چهار پلتفرم اصلی Crowdfunding، GIG Freelance Marketplace، Community Engagement و IDO Launchpad ساخته شده است، یک چارچوب Web3 سرتاسری ارائه می‌دهد که شامل ارائه ایده، ارزیابی، تأمین مالی، اجرا و رشد جامعه می‌شود.

هم اکنون Project Merlin در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Project Merlin خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MRLN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Project Merlin را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Project Merlin شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Project Merlin (USD)

ارزش Project Merlin (MRLN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Project Merlin (MRLN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Project Merlin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Project Merlin را بررسی کنید!

توکنومیکس Project Merlin (MRLN)

درک، توکنومیکس Project Merlin (MRLN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MRLN بیشتر بدانید!

نحوه خریدProject Merlin (MRLN)

آیا به دنبال نحوه خرید Project Merlin هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Project Merlin را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MRLN به ارزهای محلی

1 Project Merlin(MRLN) به VND
210.52
1 Project Merlin(MRLN) به AUD
A$0.01216
1 Project Merlin(MRLN) به GBP
0.00592
1 Project Merlin(MRLN) به EUR
0.0068
1 Project Merlin(MRLN) به USD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) به MYR
RM0.0336
1 Project Merlin(MRLN) به TRY
0.33568
1 Project Merlin(MRLN) به JPY
¥1.216
1 Project Merlin(MRLN) به ARS
ARS$11.46128
1 Project Merlin(MRLN) به RUB
0.634
1 Project Merlin(MRLN) به INR
0.70576
1 Project Merlin(MRLN) به IDR
Rp133.33328
1 Project Merlin(MRLN) به PHP
0.47352
1 Project Merlin(MRLN) به EGP
￡E.0.37952
1 Project Merlin(MRLN) به BRL
R$0.04296
1 Project Merlin(MRLN) به CAD
C$0.01112
1 Project Merlin(MRLN) به BDT
0.97904
1 Project Merlin(MRLN) به NGN
11.66176
1 Project Merlin(MRLN) به COP
$30.7692
1 Project Merlin(MRLN) به ZAR
R.0.13776
1 Project Merlin(MRLN) به UAH
0.33696
1 Project Merlin(MRLN) به TZS
T.Sh.19.75304
1 Project Merlin(MRLN) به VES
Bs1.704
1 Project Merlin(MRLN) به CLP
$7.512
1 Project Merlin(MRLN) به PKR
Rs2.25856
1 Project Merlin(MRLN) به KZT
4.30336
1 Project Merlin(MRLN) به THB
฿0.2612
1 Project Merlin(MRLN) به TWD
NT$0.24504
1 Project Merlin(MRLN) به AED
د.إ0.02936
1 Project Merlin(MRLN) به CHF
Fr0.00632
1 Project Merlin(MRLN) به HKD
HK$0.06208
1 Project Merlin(MRLN) به AMD
֏3.07448
1 Project Merlin(MRLN) به MAD
.د.م0.07376
1 Project Merlin(MRLN) به MXN
$0.14712
1 Project Merlin(MRLN) به SAR
ريال0.03
1 Project Merlin(MRLN) به ETB
Br1.21168
1 Project Merlin(MRLN) به KES
KSh1.03424
1 Project Merlin(MRLN) به JOD
د.أ0.005672
1 Project Merlin(MRLN) به PLN
0.02904
1 Project Merlin(MRLN) به RON
лв0.03488
1 Project Merlin(MRLN) به SEK
kr0.07496
1 Project Merlin(MRLN) به BGN
лв0.01336
1 Project Merlin(MRLN) به HUF
Ft2.6684
1 Project Merlin(MRLN) به CZK
0.16696
1 Project Merlin(MRLN) به KWD
د.ك0.002448
1 Project Merlin(MRLN) به ILS
0.026
1 Project Merlin(MRLN) به BOB
Bs0.05536
1 Project Merlin(MRLN) به AZN
0.0136
1 Project Merlin(MRLN) به TJS
SM0.074
1 Project Merlin(MRLN) به GEL
0.02176
1 Project Merlin(MRLN) به AOA
Kz7.31928
1 Project Merlin(MRLN) به BHD
.د.ب0.003008
1 Project Merlin(MRLN) به BMD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) به DKK
kr0.0512
1 Project Merlin(MRLN) به HNL
L0.2108
1 Project Merlin(MRLN) به MUR
0.36384
1 Project Merlin(MRLN) به NAD
$0.13776
1 Project Merlin(MRLN) به NOK
kr0.07984
1 Project Merlin(MRLN) به NZD
$0.01384
1 Project Merlin(MRLN) به PAB
B/.0.008
1 Project Merlin(MRLN) به PGK
K0.0336
1 Project Merlin(MRLN) به QAR
ر.ق0.02912
1 Project Merlin(MRLN) به RSD
дин.0.80472
1 Project Merlin(MRLN) به UZS
soʻm97.56096
1 Project Merlin(MRLN) به ALL
L0.6652
1 Project Merlin(MRLN) به ANG
ƒ0.01432
1 Project Merlin(MRLN) به AWG
ƒ0.0144
1 Project Merlin(MRLN) به BBD
$0.016
1 Project Merlin(MRLN) به BAM
KM0.01344
1 Project Merlin(MRLN) به BIF
Fr23.808
1 Project Merlin(MRLN) به BND
$0.01032
1 Project Merlin(MRLN) به BSD
$0.008
1 Project Merlin(MRLN) به JMD
$1.2828
1 Project Merlin(MRLN) به KHR
32.258
1 Project Merlin(MRLN) به KMF
Fr3.384
1 Project Merlin(MRLN) به LAK
173.91304
1 Project Merlin(MRLN) به LKR
රු2.43376
1 Project Merlin(MRLN) به MDL
L0.13552
1 Project Merlin(MRLN) به MGA
Ar35.8744
1 Project Merlin(MRLN) به MOP
P0.064
1 Project Merlin(MRLN) به MVR
0.1224
1 Project Merlin(MRLN) به MWK
MK13.88888
1 Project Merlin(MRLN) به MZN
MT0.51128
1 Project Merlin(MRLN) به NPR
रु1.12944
1 Project Merlin(MRLN) به PYG
56.736
1 Project Merlin(MRLN) به RWF
Fr11.608
1 Project Merlin(MRLN) به SBD
$0.06584
1 Project Merlin(MRLN) به SCR
0.10936
1 Project Merlin(MRLN) به SRD
$0.31912
1 Project Merlin(MRLN) به SVC
$0.07
1 Project Merlin(MRLN) به SZL
L0.13776
1 Project Merlin(MRLN) به TMT
m0.02808
1 Project Merlin(MRLN) به TND
د.ت0.023344
1 Project Merlin(MRLN) به TTD
$0.05432
1 Project Merlin(MRLN) به UGX
Sh27.872
1 Project Merlin(MRLN) به XAF
Fr4.496
1 Project Merlin(MRLN) به XCD
$0.0216
1 Project Merlin(MRLN) به XOF
Fr4.496
1 Project Merlin(MRLN) به XPF
Fr0.816
1 Project Merlin(MRLN) به BWP
P0.1068
1 Project Merlin(MRLN) به BZD
$0.01608
1 Project Merlin(MRLN) به CVE
$0.75928
1 Project Merlin(MRLN) به DJF
Fr1.416
1 Project Merlin(MRLN) به DOP
$0.5124
1 Project Merlin(MRLN) به DZD
د.ج1.04016
1 Project Merlin(MRLN) به FJD
$0.01808
1 Project Merlin(MRLN) به GNF
Fr69.56
1 Project Merlin(MRLN) به GTQ
Q0.06128
1 Project Merlin(MRLN) به GYD
$1.67504
1 Project Merlin(MRLN) به ISK
kr0.976

منابع Project Merlin

برای درک عمیق‌ تر Project Merlin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Project Merlin
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Project Merlin

امروز Project Merlin (MRLN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MRLN به واحد USD برابر است با 0.008 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MRLN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MRLN نسبت به USD برابر است با $ 0.008. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Project Merlin چقدر است؟
ارزش بازار MRLN برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MRLN چقدر است؟
عرضه در گردش MRLN برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MRLN چقدر بوده است؟
MRLN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MRLN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MRLN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات MRLN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MRLN برابر است با $ 0.00 USD.
آیا MRLN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MRLN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MRLN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:55:28 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MRLN به USD

مقدار

MRLN
MRLN
USD
USD

1 MRLN = 0.008 USD

معامله MRLN

/USDTMRLN
$0.008
$0.008$0.008
0.00%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

