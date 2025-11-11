پروژه Merlin یک اکوسیستم ماژولار و غیرمتمرکز است که با ترکیب زیرساخت بلاکچین با مدیریت مبتنی بر DAO، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و جوامع را توانمند می‌سازد. این پروژه که بر اساس چهار پلتفرم اصلی Crowdfunding، GIG Freelance Marketplace، Community Engagement و IDO Launchpad ساخته شده است، یک چارچوب Web3 سرتاسری ارائه می‌دهد که شامل ارائه ایده، ارزیابی، تأمین مالی، اجرا و رشد جامعه می‌شود.