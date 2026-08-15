قیمت امروز Monkey

قیمت لحظه‌ ای Monkey (MONKEY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MONKEY به USD برابر با $ 0 برای هر MONKEY می‌ باشد.

توکن Monkey در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40,041 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 296.06T MONKEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MONKEY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MONKEY طی یک ساعت گذشته به میزان +1.48% و در هفت روز اخیر به میزان -22.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Monkey (MONKEY)

ارزش بازار $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K سرمایه در گردش 296.06T 296.06T 296.06T عرضه کل 296,064,971,761,510.75 296,064,971,761,510.75 296,064,971,761,510.75

ارزش بازار فعلی Monkey برابر است با $ 40.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MONKEY برابر است با 296.06T، و عرضه کل آن 296064971761510.75 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.04K است.