قیمت امروز MetFi

قیمت لحظه‌ ای MetFi (METFI) در حال حاضر برابر با $ 0.00880203 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی METFI به USD برابر با $ 0.00880203 برای هر METFI می‌ باشد.

توکن MetFi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,888,385 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 328.11M METFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، METFI در بازه‌ ای بین $ 0.00857993 (حداقل) و $ 0.00881397 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.7 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00855623 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز METFI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +0.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.32K رسیده است.

اطلاعات بازار MetFi (METFI)

ارزش بازار $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M حجم (24 ساعته) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M سرمایه در گردش 328.11M 328.11M 328.11M عرضه کل 449,856,545.7126848 449,856,545.7126848 449,856,545.7126848

ارزش بازار فعلی MetFi برابر است با $ 2.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.32K. عرضه در گردش METFI برابر است با 328.11M، و عرضه کل آن 449856545.7126848 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.96M است.