اطلاعات Moviebloc (MBL).

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

وب‌ سایت رسمی: https://www.moviebloc.com/ وایت پیپر https://www.moviebloc.com/whitepaper/MovieBloc_White_Paper_Ver.1.14_en.pdf کاوشگر بلوک: https://explorer.ont.io/token/detail/oep4/e5a49d7fd57e7178e189d3965d1ee64368a1036d/MovieBloc/10/1