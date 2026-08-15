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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Manta Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Manta Network ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Manta Network (MANTA)

تحلیل تکنیکال امروز Manta Network (MANTA)

صفحه تحلیل Manta Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MANTA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Manta Network را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Manta Network (MANTA)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.05811---1.86%-9.07%-27.30%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Manta Network

Manta Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Manta Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 11
خنثی 1
خرید 14
میانگین‌ های متحرک:خریدفروش 4خنثی 0خرید 10
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 1خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.05824
0.05821
مقاومت دوم
0.05821
0.05818
مقاومت اول
0.05815
0.05816
نقطه محوری
0.05812
0.05812
حمایت اول
0.05806
0.05809
حمایت دوم
0.05803
0.05807
حمایت سوم
0.05797
0.05803

سیگنال‌ های بازار Manta Network

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.66M
$6.89 M
$7.55 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.09 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.09 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.27 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.28 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Manta Network جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت MANTAUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.01 M0.06
2026-08-14-$0.01 M0.06
2026-08-13-$0.01 M0.06
2026-08-12-$0.03 M0.06
2026-08-11-$0.03 M0.06

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Manta Network بیشتر کاوش کنید

معامله Manta Network (MANTA) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Manta Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTMANTA
$0.05811
$0.05811$0.05811
+3.14%
1.00M (USDT)
/USDCMANTA
$0.0582
$0.0582$0.0582
+3.46%
963.64K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب MANTA به USD

مقدار

MANTA
MANTA
USD
USD

1 MANTA = 0.05811 USD

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