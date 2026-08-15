تحلیل تکنیکال امروز Manta Network (MANTA) صفحه تحلیل Manta Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MANTA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Manta Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Manta Network (MANTA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.05811 -- -1.86% -9.07% -27.30%

Manta Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Manta Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 11 خنثی 1 خرید 14 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 0 خرید 10 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 1 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.05824 0.05821 مقاومت دوم 0.05821 0.05818 مقاومت اول 0.05815 0.05816 نقطه محوری 0.05812 0.05812 حمایت اول 0.05806 0.05809 حمایت دوم 0.05803 0.05807 حمایت سوم 0.05797 0.05803

سیگنال‌ های بازار Manta Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.66M $6.89 M $7.55 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.09 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.09 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.27 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.28 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Manta Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت MANTAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.01 M 0.06 2026-08-14 -$0.01 M 0.06 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 2026-08-12 -$0.03 M 0.06 2026-08-11 -$0.03 M 0.06 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Manta Network (MANTA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Manta Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT MANTA $0.05811 $0.05811 $0.05811 +3.14% 1.00M (USDT) معامله کنید / USDC MANTA $0.0582 $0.0582 $0.0582 +3.46% 963.64K (USDT) معامله کنید