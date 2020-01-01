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برترین توکن‌ های سایدچین‌های بیت‌کوین بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش سایدچین‌های بیت‌کوین را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1232
0.00%
+1.73%
-6.51%
$ 224.10M
$ 423.21K
2
STRK
STRK
STRK
$ 0.02325
+0.47%
+2.28%
-5.89%
$ 148.33M
$ 5.71M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3444
+0.03%
+0.97%
+2.26%
$ 35.89M
$ 166.18K
4
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02028
-0.59%
+9.69%
-2.61%
$ 24.95M
$ 4.44M
5
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01825
+0.33%
+4.18%
-2.57%
$ 23.22M
$ 5.62M
6
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 62,905
0.00%
+0.00%
-2.83%
$ 13.27M
$ 50.04K
7
ELA
ELA
ELA
$ 0.2765
0.00%
0.00%
-1.71%
$ 6.39M
$ 2.22K
8
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00058473
0.00%
+0.07%
-0.48%
$ 3.96M
$ 672.00
9
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.223
0.00%
-0.58%
-20.13%
$ 2.22M
$ 246.06K
10
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01551056
0.00%
--
-5.10%
$ 931.75K
$ 80.63
11
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008112
+0.26%
-0.56%
+1.07%
$ 845.74K
$ 7.07M
12
$ 0.00606
+0.33%
+0.66%
-0.82%
$ 389.04K
$ 4.72M
13
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
+0.02%
-1.42%
$ 29.98K
$ 8.14
14
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02861
+0.04%
-3.71%
+27.08%
--
$ 2.31M
15
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0825
-0.72%
+20.12%
+14.60%
--
$ 883.06K
16
BOB
BOB
BOB
$ 0.003848
-0.31%
+0.05%
-3.70%
--
$ 15.56M

سوالات متداول

توکن‌ های سایدچین‌های بیت‌کوین چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های سایدچین‌های بیت‌کوین به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 16 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $484.52M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن سایدچین‌های بیت‌کوین چیست؟
در میان توکن‌ های دسته سایدچین‌های بیت‌کوین که در MEXC رصد می‌شوند، توکن TAP با ثبت تغییر قیمتی 20.12% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن سایدچین‌های بیت‌کوین در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 16 توکن از دسته سایدچین‌های بیت‌کوین را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص سایدچین‌های بیت‌کوین می‌توان به STX, STRK, FB اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته سایدچین‌های بیت‌کوین چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های سایدچین‌های بیت‌کوین در حال حاضر حدود $484.52M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش سایدچین‌های بیت‌کوین، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.