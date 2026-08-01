قیمت امروز AGA

قیمت لحظه‌ ای AGA (AGA) در حال حاضر برابر با $ 0.03945737 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AGA به USD برابر با $ 0.03945737 برای هر AGA می‌ باشد.

توکن AGA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 177,558 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.50M AGA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AGA در بازه‌ ای بین $ 0.03898917 (حداقل) و $ 0.03945737 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.4 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00751913 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AGA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.13 رسیده است.

اطلاعات بازار AGA (AGA)

ارزش بازار $ 177.56K$ 177.56K $ 177.56K حجم (24 ساعته) $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 177.56K$ 177.56K $ 177.56K سرمایه در گردش 4.50M 4.50M 4.50M عرضه کل 4,500,000.0 4,500,000.0 4,500,000.0

ارزش بازار فعلی AGA برابر است با $ 177.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.13. عرضه در گردش AGA برابر است با 4.50M، و عرضه کل آن 4500000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 177.56K است.