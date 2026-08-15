قیمت امروز 5ive Privacy

قیمت لحظه‌ ای 5ive Privacy (FIVE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIVE به USD برابر با $ 0 برای هر FIVE می‌ باشد.

توکن 5ive Privacy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,603.87 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B FIVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIVE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIVE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.64% و در هفت روز اخیر به میزان +1.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 5ive Privacy (FIVE)

ارزش بازار $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی 5ive Privacy برابر است با $ 13.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FIVE برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.60K است.