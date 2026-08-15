قیمت امروز 2131KOBUSHIDE

قیمت لحظه‌ ای 2131KOBUSHIDE (21) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 21 به USD برابر با $ 0 برای هر 21 می‌ باشد.

توکن 2131KOBUSHIDE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,175 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.58M 21 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 21 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0055803 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 21 طی یک ساعت گذشته به میزان +1.39% و در هفت روز اخیر به میزان -5.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 2131KOBUSHIDE (21)

ارزش بازار $ 23.18K$ 23.18K $ 23.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.18K$ 23.18K $ 23.18K سرمایه در گردش 999.58M 999.58M 999.58M عرضه کل 999,576,788.770996 999,576,788.770996 999,576,788.770996

ارزش بازار فعلی 2131KOBUSHIDE برابر است با $ 23.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 21 برابر است با 999.58M، و عرضه کل آن 999576788.770996 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.18K است.