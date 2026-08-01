Precio de ZINC hoy

El precio actual de ZINC (ZINC) hoy es $ 1.034, con una variación del 5.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZINC a USD es $ 1.034 por ZINC.

ZINC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 378,147, con un suministro circulante de 296.57K ZINC. Durante las últimas 24 horas, ZINC cotiza entre $ 0.907694 (bajo) y $ 1.11 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 26.16, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.625313.

En el corto plazo, ZINC experimentó un cambio de +0.70% en la última hora y de -9.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.80K.

Información del mercado de ZINC (ZINC)

Cap de mercado $ 378.15K$ 378.15K $ 378.15K Volumen (24H) $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 388.64K$ 388.64K $ 388.64K Suministro de Circulación 296.57K 296.57K 296.57K Suministro total 376,010.906239247 376,010.906239247 376,010.906239247

La capitalización de mercado actual de ZINC es de $ 378.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.80K. El suministro circulante de ZINC es de 296.57K, con un suministro total de 376010.906239247. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 388.64K.