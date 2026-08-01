Precio de ZAPP hoy

El precio actual de ZAPP (ZAPP) hoy es $ 0, con una variación del 1.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZAPP a USD es $ 0 por ZAPP.

ZAPP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 129,161, con un suministro circulante de 999.84M ZAPP. Durante las últimas 24 horas, ZAPP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZAPP experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de -19.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 165.27.

Información del mercado de ZAPP (ZAPP)

Cap de mercado $ 129.16K$ 129.16K $ 129.16K Volumen (24H) $ 165.27$ 165.27 $ 165.27 Cap. de mercado totalmente diluida $ 129.16K$ 129.16K $ 129.16K Suministro de Circulación 999.84M 999.84M 999.84M Suministro total 999,841,279.095402 999,841,279.095402 999,841,279.095402

La capitalización de mercado actual de ZAPP es de $ 129.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 165.27. El suministro circulante de ZAPP es de 999.84M, con un suministro total de 999841279.095402. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 129.16K.