Precio de yesnoerror hoy

El precio actual de yesnoerror (YNE) hoy es $ 0, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YNE a USD es $ 0 por YNE.

yesnoerror actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 182,825, con un suministro circulante de 999.96M YNE. Durante las últimas 24 horas, YNE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.111382, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YNE experimentó un cambio de +0.55% en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 26.68K.

Información del mercado de yesnoerror (YNE)

Cap de mercado $ 182.83K$ 182.83K $ 182.83K Volumen (24H) $ 26.68K$ 26.68K $ 26.68K Cap. de mercado totalmente diluida $ 182.83K$ 182.83K $ 182.83K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,964,426.189589 999,964,426.189589 999,964,426.189589

La capitalización de mercado actual de yesnoerror es de $ 182.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 26.68K. El suministro circulante de YNE es de 999.96M, con un suministro total de 999964426.189589. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 182.83K.