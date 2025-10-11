Información del precio (USD) de Yee Token (YEE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00195656 $ 0.00195656 $ 0.00195656 24H Mín $ 0.00370499 $ 0.00370499 $ 0.00370499 24H Máx 24H Mín $ 0.00195656$ 0.00195656 $ 0.00195656 24H Máx $ 0.00370499$ 0.00370499 $ 0.00370499 Máximo Histórico $ 0.01400444$ 0.01400444 $ 0.01400444 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.21% Cambio de Precio (1D) -6.37% Cambio de Precio (7D) +40.49% Cambio de Precio (7D) +40.49%

El precio en tiempo real de Yee Token (YEE) es de $0.00259007. Durante las últimas 24 horas, YEE se ha operado entre un mínimo de $ 0.00195656 y un máximo de $ 0.00370499, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de YEE es de $ 0.01400444, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, YEE ha cambiado en un -0.21% en la última hora, -6.37% en 24 horas y +40.49% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Yee Token (YEE)

Cap de mercado $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Yee Token es de $ 2.59M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YEE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.59M.