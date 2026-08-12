Precio de Dexsport hoy

El precio actual de Dexsport (DESU) hoy es € 0.013814, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DESU a EUR es € 0.013814 por DESU.

Dexsport actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DESU. Durante las últimas 24 horas, DESU cotiza entre € 0.013727 (bajo) y € 0.013915 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DESU experimentó un cambio de -0.37% en la última hora y de -2.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 18.90K.

Información del mercado de Dexsport (DESU)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 18.90K€ 18.90K € 18.90K Cap. de mercado totalmente diluida € 8.29M€ 8.29M € 8.29M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Dexsport es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 18.90K. El suministro circulante de DESU es de --, con un suministro total de 600000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.29M.