Precio de XYRO hoy

El precio actual de XYRO (XYRO) hoy es $ 0, con una variación del 65.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XYRO a USD es $ 0 por XYRO.

XYRO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,247, con un suministro circulante de 103.67M XYRO. Durante las últimas 24 horas, XYRO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08381, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XYRO experimentó un cambio de -0.89% en la última hora y de -75.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de XYRO (XYRO)

Cap de mercado $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 46.86K$ 46.86K $ 46.86K Suministro de Circulación 103.67M 103.67M 103.67M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de XYRO es de $ 27.25K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XYRO es de 103.67M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 46.86K.