Precio de Wrapped IP hoy

El precio actual de Wrapped IP (WIP) hoy es $ 0.210057, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WIP a USD es $ 0.210057 por WIP.

Wrapped IP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 627,848, con un suministro circulante de 2.99M WIP. Durante las últimas 24 horas, WIP cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 14.73, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.205333.

En el corto plazo, WIP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.91.

Información del mercado de Wrapped IP (WIP)

Cap de mercado $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K Volumen (24H) $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Cap. de mercado totalmente diluida $ 627.85K$ 627.85K $ 627.85K Suministro de Circulación 2.99M 2.99M 2.99M Suministro total 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591 2,988,934.006572591

La capitalización de mercado actual de Wrapped IP es de $ 627.85K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.91. El suministro circulante de WIP es de 2.99M, con un suministro total de 2988934.006572591. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 627.85K.