Precio de Wrapped BEAM hoy

El precio actual de Wrapped BEAM (WBEAM) hoy es $ 0.00800798, con una variación del 494.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WBEAM a USD es $ 0.00800798 por WBEAM.

Wrapped BEAM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,221,955, con un suministro circulante de 152.60M WBEAM. Durante las últimas 24 horas, WBEAM cotiza entre $ 0.00134105 (bajo) y $ 0.00831538 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04410877, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00119197.

En el corto plazo, WBEAM experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -8.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 72.62K.

Información del mercado de Wrapped BEAM (WBEAM)

Cap de mercado $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) $ 72.62K$ 72.62K $ 72.62K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Suministro de Circulación 152.60M 152.60M 152.60M Suministro total 152,596,703.619 152,596,703.619 152,596,703.619

La capitalización de mercado actual de Wrapped BEAM es de $ 1.22M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 72.62K. El suministro circulante de WBEAM es de 152.60M, con un suministro total de 152596703.619. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.22M.